Гаага, Нидерланды, 10 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Международный суд ООН предписал перенаправить в Танзанию из Нигера восемь бывших членов правительства, находившихся у власти в Руанде во время геноцида народа тутси, произошедшего в 1994 году. Сообщается, что Нигер отказался в дальнейшем содержать их на своей территории. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Судья Джозеф Чиондо Масанче распорядился «назамедлительно» принять все необходимые меры для отправки восьмерых руандийцев в Танзанию и оказать необходимую поддержку для выполнения условий этого вынесенного решения.

Четверо из восьми руандийцев были оправданы Международным трибуналом по Руанде, учрежденным ООН для проведения судебных разбирательств в отношении лиц, ответственных за геноцид. Четверо других отбывали наказания, вынесенные им трибуналом.

В декабре прошлого года Нигер принял решение об их высылке, однако ООН потребовала воздержаться от этого шага.