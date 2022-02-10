Челябинск, 10 февраля 2022, 07:41 — REGNUM В Челябинской области утилизируют 12,9 тонн потенциально опасной свинины. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
Ранее из Ленинградской области в регион поступило 50,6 тонны свиных ног и полуфабрикатов. При этом должностные лица Россельхознадзора выявили нарушение температурного режима во время перевозки. Кроме того, на 12,9 тонн продукции не оказалось электронных обязательных ветеринарных сопроводительных документов.
Получателя груза привлекли в административной ответственности. А потенциально опасную продукцию уничтожат.