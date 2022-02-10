Челябинск, 10 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинской области утилизируют 12,9 тонны потенциально опасной свинины. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Stuart Webster Свинина

Ранее из Ленинградской области в регион поступило 50,6 тонны свиных ног и полуфабрикатов. При этом должностные лица Россельхознадзора выявили нарушение температурного режима во время перевозки. Кроме того, на 12,9 тонны продукции не оказалось электронных обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

Получателя груза привлекли к административной ответственности. А потенциально опасную продукцию уничтожат.