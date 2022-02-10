Банги, , 08:17 — REGNUM Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Анри-Мари Дондра был уволен на фоне напряженности между пророссийскими и профранцузскими фракциями в правительстве страны. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Дондра был назначен премьер-министром в июне 2021 года после того, как Франция приостановила оказание финансовой помощи ЦАР, обвинив страну в пособничестве российской кампании по распространению «дезинформации». По словам пресс-секретаря президента, пост премьер-министра занял нынешний министр экономики Феликс Молуа.

Российское присутствие в ЦАР неуклонно возрастало в течение последних четырех лет. В 2020 году российские военные подрядчики вместе с руандийскими войсками были призваны подавить восстание против президента центральноафриканского государства Фостен‑Арканжа Туадеры. С их помощью правительственные войска ЦАР отвоевали две трети территории страны и несколько крупных городов, которые находились под контролем повстанческих группировок.

Считается, что Дондра является «профранцузским» политиком, поддерживающим политику развития контактов с Парижом, нежели с Москвой. Молуа при этом наоборот более благожелательно относиться к идее продвижения отношений с Россией.

В 2013 году ЦАР охватила гражданская война, в ходе которой многочисленные группы повстанцев выступили против государства, в результате чего погибли тысячи людей. Более 25% населения были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт не был разрешен до сих пор.