Кампала, , 07:55 — REGNUM Угандийский писатель Каквенза Рукирабашайя, обвиненный в оскорблении президента Йовери Мусевени и его сына, покинул страну. Адвокат автора романов подтвердил факт выезда, но не сообщил о его текущем местонахождении. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Рукирабашайе было выдано разрешение на выезд из страны для получения медицинской помощи. По его словам, ему были нанесены увечья во время пребывания в тюрьме.

«Он опасается отравления от инъекций неизвестными препаратами, назначенными ему ввиду полученных травм», — отметил адвокат писателя.

Арестованный в своем доме 28 декабря и увезенный военнослужащими в неизвестном направлении, Рукирабашайя был подвержен пыткам, согласно показаниям его адвоката и жены. 17 января Угандийская комиссия по правам человека подтвердила наличие «видимых шрамов и заживающих ран» на его теле.

Известного в Африке прозаика арестовали за оскорбительные высказывания в адрес президента Уганды Йовери Мусевени и его сына Мухузи Кайнеругабе, размещенных в Твиттере. В одном из них он назвал сына главы государства «тучным».

Слушание по его делу состоится 23 марта этого года.

Рукирабашайя получил широкое признание за свой сатирический роман, вышедший в свет в 2020 году, под названием «Алчный варвар» («The Greedy Barbarian»), в котором повествуется о коррупции в вымышленном государстве. Также он был удостоен премии PEN Pinter Prize в 2021 году. Награда ежегодно вручается писателю, подвергшемуся преследованиям за высказывание своих убеждений.