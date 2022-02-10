Антананариву, 10 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате циклона «Бацираи» на Мадагаскаре возросло до 92 человек. Отмечается, что количество жертв природного катаклизма может быть еще больше, поскольку отдельные сельские районы оказались отрезанными от остальной части страны. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Национальное управление по предупреждению рисков и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Мадагаскаре сообщило, что 71 случай смерти был зафиксирован в районе Иконго, который находится на востоке острова. «Погибло несметное количество людей, — сообщил Брунель Разафинциандрофа, депутат из Иконго. — Большинство людей погибло вследствие обвала их домов.

Циклон начал движение по территории острова в конце прошлой недели. Затем «Бацираи» охватил центральную часть страны, вызвав разлив рек на рисовые поля, что вызвало опасения по поводу возникновения гуманитарного кризиса, ведь рис является основной сельскохозяйственной культурой на Мадагаскаре. Более того, были разрушены здания больниц и школ. Из-за циклона стало невозможно движение на дорогах и мостах, что затрудняет проведение спасательных операций.

Разрушительный шторм затронул более 94 тыс. человек. Почти 60 тыс. малагасийцев были вынуждены покинуть свои дома. Многие НПО и учреждения ООН начали оказывать помощь жертвам циклона.