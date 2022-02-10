Кургинян объяснил, зачем Китаю союз с Россией и при чем здесь США
Москва, 10 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Союз России и Китая строится вынужденно в связи с тем, что США объявили Китай врагом номер один, а Россия мешает им разобраться с Китаем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на белорусском телеканале ОНТ.
Китай в предыдущую эпоху катался как сыр в масле, обеспечивая дружбу с США и напрягая отношения с СССР, который, в свою очередь, при Никите Хрущеве оскорбил Китай требованием разоблачить культ личности Сталина.
По его словам, аксиоматическая доктрина, которая существует на вооружении США, заключается в том, что ни одна страна мира не может даже приблизиться к уровню, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам. И неважно, кто это, даже объединенная Европа, поскольку республиканцы ненавидят Европу больше всего. Как только Китай перешагнул этот уровень, он стал врагом номер один.
При этом американцы предлагали России за деньги начать конфронтацию с Китаем, однако русские не сумасшедшие, а главное, совершенно не верят американцам, поэтому США начали истерию вокруг Украины.
Таким образом, Китай ищет союзников, а Россия проявляет осторожность, потому что ей тоже не нужна «Чимерика». Но в то же время она готова идти на союз с Китаем, проверяя его, надеясь, что нас не «кинут» хотя бы в десятилетие. Именно это является новой стратагемой.