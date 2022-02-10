Москва, 10 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Союз России и Китая строится вынужденно в связи с тем, что США объявили Китай врагом номер один, а Россия мешает им разобраться с Китаем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на белорусском телеканале ОНТ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Китай в предыдущую эпоху катался как сыр в масле, обеспечивая дружбу с США и напрягая отношения с СССР, который, в свою очередь, при Никите Хрущеве оскорбил Китай требованием разоблачить культ личности Сталина.

«Киссинджер ездил в Китай, и возникла идея, что первая держава должна объединиться с третьей, чтобы победить вторую. Началась дружба американцев с китайцами. Затем капитал решил, что он будет перемещать туда производственные силы реальные, потому что дешевая сила аккуратная, их много и они дешевые. Началось развитие Китая при Дэн Сяопине. Потом Китай развился так, что они обалдели. Он перешел на совсем другие технологии. А потом они объявили, что Китай — главный враг», — описал он суть изменения отношений между Китаем, СССР и США.

По его словам, аксиоматическая доктрина, которая существует на вооружении США, заключается в том, что ни одна страна мира не может даже приблизиться к уровню, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам. И неважно, кто это, даже объединенная Европа, поскольку республиканцы ненавидят Европу больше всего. Как только Китай перешагнул этот уровень, он стал врагом номер один.

При этом американцы предлагали России за деньги начать конфронтацию с Китаем, однако русские не сумасшедшие, а главное, совершенно не верят американцам, поэтому США начали истерию вокруг Украины.

«Теперь Китай понял, что он теперь враг, ему надо с кем-то объединяться. Он огляделся вокруг — отношения с Индией крайне сложные… Он понял, что ему одному тем не менее не выстоять. И тут возник очень серьезный диалог с Россией. Нам говорят всё время, что в Китае есть группы комсомольцев, уханьских — не уханьских, которые хотят «Чимерики», то есть объединения Китая и Америки. Они-то хотят, американцы не хотят…» — продолжил Кургинян.

Таким образом, Китай ищет союзников, а Россия проявляет осторожность, потому что ей тоже не нужна «Чимерика». Но в то же время она готова идти на союз с Китаем, проверяя его, надеясь, что нас не «кинут» хотя бы в десятилетие. Именно это является новой стратагемой.