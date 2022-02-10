Гаага, Нидерланды, , 08:06 — REGNUM Международный суд ООН обязал Уганду выплатить Демократической Республике Конго (ДРК) 325 млн долл. в качестве компенсации за кровопролитную войну между странами, произошедшую в конце 1990-х годов. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«Суд отмечает, что репарации Демократической Республике Конго отражают ответственность за ущерб, причиненный лицам и общинам в результате нарушения Угандой своих международных обязательств», — заявила судья Джоан Донохью.

Постановление о компенсации было принято более чем через 15 лет после того, как суд ООН вынес 119-страничное решение о факте нарушения международного права угандийскими вооруженными силами. В 2005 году Международный суд постановил, что Уганда должна выплатить компенсации, которые так и не были возмещены ДРК.

Сумма репараций оказалась значительно ниже запроса ДРК, которая изначально требовала более 11 млрд долл. за оккупацию северо-восточной провинции Итури. Суд разделил компенсацию на несколько категорий: 225 млн долл. — за гибель людей и нанесения им ущерба, под которым подразумевалось совершение насилий, вербовка детей в ряды армии и принудительное перемещение до 500 тыс. человек; 40 млн долл. — за нанесение ущерба инфраструктуре; 60 млн долл. — за нанесение ущерба природным ресурсам, в том числе истощение запаса золота, алмазов, древесины и т.д.