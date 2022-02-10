Якутск, , 07:35 — REGNUM Первый заместитель главы Намского района Николай Соловьёв вместо условного срока лишения свободы будет отбывать наказание в колонии. Такое решение принял суд, оставив без изменения срок заключения в 7,5 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновник, занимая на тот момент пост главы муниципалитета, потребовал у компании 300 тыс. рублей за покровительство в дальнейшем. Организация занималась строительством монументов в сквере села Сыгыннах. Деньги главе района передали через посредника.

На момент задержания он занимал должность первого замруководителя администрации Намского района. Суд приговорил чиновника к 7,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 1 млн рублей. Апелляционная инстанция удвоила размер штрафа и заменила срок реальным. С требованием пересмотреть слишком мягкое наказание в суд обратился представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель бюджетного учреждения «Эксплуатация и содержание объектов «Нам», передавший деньги, проходил по этому же делу как посредник в получении взятки. Инцидент произошёл в 2018 году.