Верхняя Пышма, Свердловская область, 10 февраля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В районе Верхней Пышмы в Свердловской области устанавливаются обстоятельства гибели человека на трассе. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Известно, что гражданин шёл в попутном транспорту направлении в тёмное время суток и без светоотражающих элементов. В результате он погиб на месте.

Водитель пояснил инспекторам, что двигался со скоростью около 60 км/час и не заметил человека. Проводится расследование.