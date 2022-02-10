Шаля , Свердловская область, , 07:22 — REGNUM Жителя Староуткинска Свердловской области приговорили к четырем годам лишения свободы за незаконную рубку леса. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на решение Шалинского районного суда. Мужчина причинил ущерб лесничеству на сумму 4,5 млн рублей.

Лес

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2019 году коммерческая фирма заключила договор подряда на санитарную вырубку в лесничестве. Бригада должна была убрать 307 кубометров леса. Однако вырубила на 287 кубометров больше. Тем самым был причинен значительный ущерб лесничеству.

Сторона защиты заказала экспертизу, которая ничего противоправного в действиях рабочего не выявила. А полиция якобы посчитала пеньки без учета вырубки для погрузочной площадки и участка, по которому передвигается трактор. Новую экспертизу в суде не назначили.

Работника приговорили к четырем годам лишения свободы. Сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.