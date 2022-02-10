Шаля , Свердловская область, 10 февраля 2022, 07:22 — REGNUM Жителя Староуткинска Свердловской области приговорили к четырем годам лишения свободы за незаконную рубку леса. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на решение Шалинского районного суда. Мужчина причинил ущерб лесничеству на сумму 4,5 млн рублей.
В 2019 году коммерческая фирма заключила договор подряда на санитарную вырубку в лесничестве. Бригада должна была убрать 307 кубометров леса. Однако вырубила на 287 кубометров больше. Тем самым был причинен значительный ущерб лесничеству.
Сторона защиты заказала экспертизу, которая ничего противоправного в действиях рабочего не выявила. А полиция якобы посчитала пеньки без учета вырубки для погрузочной площадки и участка, по которому передвигается трактор. Новую экспертизу в суде не назначили.
Работника приговорили к четырем годам лишения свободы. Сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.