Пекин, , 07:18 — REGNUM Информацию об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине опровергла 10 февраля пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Камила Валиева Luu

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», — заявила Ермолина.

По поводу церемонии награждения фигуристов по итогам участия в командном турнире Ермолина пояснила, что дату определит МОК. Ожидается, что официальное заявление МОК сделает 10 февраля в 13:00 по времени Пекина (08:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляцией публикации СМИ о сомнительной допинг-пробе фигуристки Валиевой.

Читайте ранее в этом сюжете: Публикации о сомнительной допинг-пробе Валиевой назвали спекуляциями в МОК