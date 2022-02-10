Иркутск, , 07:18 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 10 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7760 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 195 036 (+3379 за сутки). Это рекордный показатель за всю историю пандемии.

Госпитализированы 3967 (-46 за сутки).

В то же время излечились 158 889 пациентов (+814 за сутки). Ещё 618 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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