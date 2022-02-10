Абуджа, 10 февраля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Нигерии ликвидировали четырех террористов в ходе боя в штате Анамбра на юго-востоке страны, сообщает пресс-служба нигерийский вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что военным поступила информация о предполагаемом местонахождении боевиков в городе Анамбра. Утверждалось, что террористы устроили в городе стрельбу и запугали местных жителей. В ходе операции завязалась перестрелка, в результате которой четверо террористов были убиты. Также погиб один из нигерийских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля группа вооруженных боевиков напала на полицейский участок в штате Коги. Военнослужащим удалось отразить нападение и ликвидировать одного из бандитов. Остальные нападавшие скрылись.