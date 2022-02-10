Красноярск, 10 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. У председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Додатко («Единая Россия») накануне очередной сессии регионального парламента выявили коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Об этом 9 февраля в видеообращении сообщил сам Додатко. По его словам, перед сессией депутаты сдают тест на коронавирус: «К сожалению, в моём случае в этот раз он оказался положительным».

Додатко отметил, что болеет бессимптомно, самочувствие у него хорошее. Однако по правилам он должен уйти на самоизоляцию. Предстоящую сессию будет вести первый заместитель председателя Сергей Попов («Единая Россия»).

Додатко добавил, что коронавирус перед сессией выявили ещё у нескольких депутатов: «На состав депутатского корпуса повлияла эпидемиологическая обстановка».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в Красноярском крае выявлено 223 833 носителя коронавируса.