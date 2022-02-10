Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге поймали наркокурьеров. Мужчины были одеты в форму сотрудников полиции. Они делали закладки под видом обхода территории. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Цитата из к/ф «Наркокурьер». Реж. Клинт Иствуд. 2018. США Клинт Иствуд

Инцидент произошел 9 февраля. Подозрительных мужчин заметили местные жители. Закладчики пытались попасть в подъезд. Однако на настоящих полицейских похожи не были, сообщают очевидцы. Местные жители вызвали наряд полиции.

«Полицейских» задержали. Мужчины не смогли предъявить удостоверения и были доставлены в дежурную часть, заявили в пресс-службе Росгвардии России. В ходе осмотра в присутствии понятых у свердловчан нашли более 30 свертков с сомнительным содержимым. Правоохранители установили личности наркокурьеров. Один из них ранее был судим.

Теперь задержанные понесут наказание за незаконное ношение формы сотрудников МВД, а также за хранение наркотиков, если исследования подтвердят это. Продолжается выяснение обстоятельств происшествия. Мужчины находятся под стражей.