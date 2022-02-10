Владивосток, 10 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке задержали подозреваемого в ограблении магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Вор

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В полицию обратился индивидуальный предприниматель и заявил, что неизвестный проник в торговую точку и похитил товар на 550 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещения, зафиксировали мужчину в тёмной одежде и маске, который отодвинул стойку торговой точки, вскрыл ящики, где хранился товар, и похитил видеокарты.

Потерпевший также сказал, что разместил это видео в соцсетях, пользователи предположили, кем мог быть вор.

Сотрудники полиции проверили эти сведения и установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Похищенные видеокарты он успел продать.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области прокурор Добровского района признал законным возбуждение уголовного дела по факту хищения майнинговой фермы в селе Борисовка.