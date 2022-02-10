Якутск, , 07:19 — REGNUM К проектам строительства аффинажного завода в Якутии и глубоководного порта-хаба в Тикси, предложенными председателем правительства региона Андреем Тарасенко, есть много вопросов. Об этом заявила министр экономики Якутии Майя Данилова, сообщило ИА News.Ykt.ru.

Андрей Тарасенко Kremlin.ru

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«Они ещё прорабатываются, много вопросов по экономической эффективности», — отметила глава минэкономики.

Андрей Тарасенко инициировал строительство аффинажного завода в 2020 году, аргументировав своё предложение возможностью заработать на хранении драгметаллов и создать свою марку слитков. Пока золото возят из Якутии на другие аффинажные заводы. В 2021 году премьер-министр заявлял, что нашёл инвесторов для строительства.

Глубоководный порт-хаб Андрей Тарасенко предложил создать, расширив границы порта в Тикси и построив морской терминал в селе Найда Булунского района. Через эти морские ворота председатель правительстве республики считал удобным доставлять грузы для реализации инвестпроектов и в рамках северного завоза. Наличие такого порта сделало бы более привлекательной добычу полезных ископаемых в регионе, отмечал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Якутии запланирован запуск первого дирижабля для связи с северными районами республики, заявил 7 февраля председатель правительства региона Андрей Тарасенко. Он предполагает организовать доставку грузов на отдалённые территории республики этим видом транспорта. Эксперты раскритиковали идею премьер-министра.