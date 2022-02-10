Братислава, , 06:58 — REGNUM Соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США подписано словацким президентом Зузаной Чапутовой, 9 февраля сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее документ был согласован парламентом республики. За его одобрение проголосовали 79 депутатов, а против — 60 законодателей. Спикер словацкого парламента Борис Коллар воздержался от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Братислава договорились о военном сотрудничестве, которое предполагает использование американскими военными США двух аэродромов в Словакии.

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