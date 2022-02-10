Чита, , 06:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 113 283 (+1645 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 99 160 пациентов (+1179 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2406 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 82 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за последние сутки).

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