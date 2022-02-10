Москва, , 06:55 — REGNUM США не готовы на прямую конфронтацию с Россией с применением ядерного оружия, но среднегабаритная война на Украине для них желанна, потому что в случае поражения позволит закрепить поражение СССР в холодной войне и расчленить Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на белорусском телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политолога в американской политике и стратегии есть определенный слой, который российская и в целом постсоветская элита не хочет слышать и воспринимать, а он является крайне важным.

«Основная фишка заключается в том, что СССР, то есть Россия потерпели сокрушительное поражение в холодной войне и были расчленены в Беловежской пуще. Это внутренний разговор американцев между собой… Значит, всякая попытка Россией что-нибудь сделать в этом смысле рассматривается как посягательство на победу в холодной войне. А русские разными сегментами общества одинаково не понимают, что их так видят», — заявил Кургинян.

Либеральный сегмент общества говорит «мы победили коммунизм», а консервативные сегмент говорит, что теперь нет никакого южного подбрюшья и преобладания роста исламской демографии. Третий сегмент говорит, что Россия встала с колен и все остальное неважно. А фокусировки на теме поражения в холодной войне нет.

«Значит на ядерную войну сейчас никто не готов… Пойти на прямую конфронтацию с Россией нельзя, а вот помериться силами на среднегабаритном плацдарме без ядерного оружия — это очень признанная американцами игра. Это проба сила, зондаж, а по результатам что-то происходит. Американцы считают, что русские могут проиграть эту войну с Украиной или напрямую, если навалится Запад, или косвенно. Косвенно — это так, что территории будут взяты, начнутся очень мощные санкции, русская экономика не перестроится на автаркию, ее закроют в полуготовом режиме, и там ее додавят», — продолжил эксперт.

По его словам, в последнем случае американцы по результатам победы в «холодной войне 2.0» расчленят Россию, окончательно решат «русский вопрос», поставят крупные ядерные силы на границе между Россией и Китаем свои, и у них будет триумфальная победа. И именно этот сценарий обсуждается в узких американских кругах.