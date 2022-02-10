«США считают, что Россия проиграет Украине». Кургинян объяснил, что потом
Москва, 10 февраля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. США не готовы на прямую конфронтацию с Россией с применением ядерного оружия, но среднегабаритная война на Украине для них желанна, потому что в случае поражения позволит закрепить поражение СССР в холодной войне и расчленить Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на белорусском телеканале ОНТ.
По словам политолога, в американской политике и стратегии есть определенный слой, который российская и в целом постсоветская элита не хочет слышать и воспринимать, а он является крайне важным.
Либеральный сегмент общества говорит «мы победили коммунизм», а консервативные сегмент говорит, что теперь нет никакого южного подбрюшья и преобладания роста исламской демографии. Третий сегмент говорит, что Россия встала с колен, и всё остальное неважно. А фокусировки на теме поражения в Холодной войне нет.
По его словам, в последнем случае американцы по результатам победы в «холодной войне 2.0» расчленят Россию, окончательно решат «русский вопрос», поставят крупные ядерные силы на границе между Россией и Китаем свои, и у них будет триумфальная победа. И именно этот сценарий обсуждается в узких американских кругах.