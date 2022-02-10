Богота, 10 февраля 2022, 06:54 — REGNUM В департаменте Мета в Колумбии рядом с казармами батальона сухопутных войск в районе Гранада в результате подрыва заминированного мотоцикла погибли его водитель и рядовой Алехандро Гонсалес, пятеро оказавшихся поблизости военных получили различные ранения. Об этом 9 февраля сообщает радиостанция Caracol.

Руководители «Революционных вооружённых сил Колумбии»
Руководители «Революционных вооружённых сил Колумбии»

По информации военного командования, нападение было организовано бандами, образовавшимися после того, как повстанческая группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) объявила о своём роспуске.

С осуждением нападения также выступил губернатор региона Хуан Гильермо Сулуага, заявивший о необходимости в связи с произошедшим усилить меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на финансирование программ переподготовки сотрудников правоохранительных органов Колумбии американским правительством будет выделено $8 млн.

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