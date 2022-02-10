Богота, 10 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В департаменте Мета в Колумбии рядом с казармами батальона сухопутных войск в районе Гранада в результате подрыва заминированного мотоцикла погибли его водитель и рядовой Алехандро Гонсалес, пятеро оказавшихся поблизости военных получили различные ранения. Об этом 9 февраля сообщает радиостанция Caracol.

Руководители «Революционных вооружённых сил Колумбии»

По информации военного командования, нападение было организовано бандами, образовавшимися после того, как повстанческая группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) объявила о своём роспуске.

С осуждением нападения также выступил губернатор региона Хуан Гильермо Сулуага, заявивший о необходимости в связи с произошедшим усилить меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на финансирование программ переподготовки сотрудников правоохранительных органов Колумбии американским правительством будет выделено $8 млн.