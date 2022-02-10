Партизанск, Приморский край, , 07:16 — REGNUM В сгоревшем частном дома в Партизанске 9 февраля обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МСЧ по Приморью.

Горящий дом Прокуратура Ярославской области

Читайте также: В Удмуртии оставшаяся дома одна 6-летняя девочка погибла при пожаре

Пожарные уже через 6 минут после вызова были на месте возгорания. В ходе тушения пожара в доме у окна было обнаружено тело мужчины.

Дом, площадью 40 кв. метров был полностью охвачен огнём, обрушилась крыша. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по факту пожара, в результате которого погибла шестилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.