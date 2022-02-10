Москва, 10 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) в удовлетворении финансового иска к Центробанку РФ. Вердикт может быть обжалован в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В деле речь шла о взыскании с регулятора ущерба в размере более 3,1 млн рублей, который, по мнению истца, был допущен при осуществлении платежа из казны РФ через главного распорядителя средств федерального бюджета Минфина РФ. Детали вердикта пока не сообщались.

Судья Паршукова в результативной части указала — «отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объёме».

Напомним, судебный спор слушался с октября 2021 года.