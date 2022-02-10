Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Такое постановление вынес Железнодорожный райсуд, пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В изоляторе руководитель пробудет почти два месяца. Правда, пока он может обжаловать это постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, его задержали ранее сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД. Его подозревают в получении взятки.