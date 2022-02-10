Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. На Сахалине в январе более всего взлетели цены на капусту белокочанную. Она подорожала сразу на 20,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в Сахалинстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

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Также за месяц увеличились цены на морковь — на 5,9%, на бананы — на 3,3%. Подорожали от 1 до 3% апельсины, картофель, свекла, груши, лимоны, огурцы. Ощутимо упали цены на помидоры — на 8,3%. Немного подешевели — менее 1% — яблоки, лук, чеснок.

На 2,4% подорожал за месяц на Сахалине сахар. Также поднялись в цене мука пшеничная (1,4%), масло подсолнечное (0,7%), яйца куриные (0,4%). Дешевле от 1 до 3,4% стали стоить окорочка куриные, чай черный, какао.

В общем рост цен на продовольственные товары в сравнении с январем 2021 года составил 9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Владивостока опубликовал фотографию с помидорами на прилавке магазина и ценником. За один килограмм томатов из Узбекистана нужно заплатить 1301 рубль.