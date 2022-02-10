Хабаровск, 10 февраля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в конференции по вопросам реализации инвестиционно-строительных проектов в разрезе ценообразования, нормирования и новых технологий. Организаторами выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, правительство Хабаровского края и Национальное объединение строителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.🏻

Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

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Дегтярев отметил, что президентом России поставлены задачи по формированию новой энергетики, использования цифрового проектирования, производства и внедрения передовых энергоэффективных материалов. Благодаря бюджетным средствам увеличен объём вложений в поддержку инвестиций, в инфраструктуру и в разработку новых инструментов развития.

«Хабаровский край получит 3,75 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе, на строительство тепломагистрали №35 в микрорайоне «Ореховая сопка», новой дорожной сети на улице Трехгорной, детского сада в районе улицы Шатова в Хабаровске», — прокомментировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, участвовать в тендерах и выиграть возможность заключения контракта с государством на осуществление тех или иных работ или услуг стремятся многие строительные компании в России — это в определенной степени гарантирует наличие стабильной занятости и получение дохода, сотрудничество с проверенным, надежным заказчиком, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.