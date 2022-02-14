София, 14 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 12 февраля в интервью для BBC заявил, что одной из проблем в отношениях между Северной Македонией и Болгарией является вопрос о болгарском национальном меньшинстве в Северной Македонии.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Кирил Петков «У нас есть повестка по общим вопросам, в соответствии с проблемами. У нас есть проблемы помимо разногласий по вопросам истории, о которых теперь говорят, есть другие проблемы, которые надо решать, например, болгары в Северной Македонии до сих пор не имеют права на юридическую защиту».

По словам Петкова, в Северной Македонии болгарское национальное меньшинство не имеет должной юридической защиты. Замечание журналиста о том, что в Болгарии имеет место аналогичная ситуация с македонским нацменьшинством, было проигнорировано политиком.