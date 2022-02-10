Москва, , 06:33 — REGNUM Война между Россией и Западом в Донбассе вероятно и скорее всего произойдет, поскольку США и Запад в целом к ней сознательно подталкивают, но возможны два сценария этой войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они знают, что у них в руках ключ к войне. Они могут это сделать двумя способами — мягким и жестким. Мягкий — более жесткий, чем жесткий. Жёсткий — простой — надо подтолкнуть Украину реально, чтобы она поперла в Донбасс и начала какую-нибудь кровавую резню с нацбатами и всем прочим», — заявил Кургинян.

По его словам, стерпеть этого не сможет ни национально-ориентированная патриотическая и центристская часть российской элиты и власти, впрочем, как и либеральная, потому что это такой крах рейтинга для действующей власти, что она его пережить не сможет. А значит, ей придется отвечать. Да и в принципе она этой резни не хочет.

«Они [Запад] орут, потому что войну начнут они, а это превентивные действия, известные со времен Адольфа Гитлера, да и раньше. Они начнут войну, зная, что они могут поставить в условия, когда придется. У них в руках это «придется». Если туда попрется эта армия 120 тыс. человек (а это очень много) со всеми танками и всем прочим и начнется резня в Донецке, упаси господи, то никакого варианта кроме обязаловки ответить у России не будет. Она не может себе позволить не ответить. Она теряет лицо (она любит Донбасс), а во-вторых, у нее есть прагматические вещи», — продолжил эксперт.

Среди вопросов прагматики для России — это выборы 2024 года, на которых власть не сможет избраться, если допустит сдачи Донбасса. Поскольку власть окажется зажата с двух сторон — низовой критикой патриотического большинства и со стороны либеральной части общества, что породит политический кризис. И это минимальный вариант развития событий.

«А максимальный заключается в следующем. Если определенные виды техники НАТО, не НАТО, будут стоять в Харькове и Днепропетровске, то большая стратегическая ядерная игра будет проиграна. Мы не можем этого допустить. Значит они знают, что у них две фишки — они могут начать войну в Донбассе, репрессии, геноцид по сути, и они могут поставить так тяжелые вооружения ядерные, чтобы мы вынуждены были на это отвечать», — подытожил политолог.