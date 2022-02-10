Москва, 10 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Война между Россией и Западом в Донбассе вероятна и, скорее всего, произойдет, поскольку США и Запад в целом к ней сознательно подталкивают, но возможны два сценария этой войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, давая интервью программе «ОбъективНО» на телеканале ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они знают, что у них в руках ключ к войне. Они могут это сделать двумя способами — мягким и жестким. Мягкий — более жесткий, чем жесткий. Жёсткий — простой — надо подтолкнуть Украину реально, чтобы она поперла в Донбасс и начала какую-нибудь кровавую резню с нацбатами и всем прочим», — заявил Кургинян.

По его словам, стерпеть этого не сможет ни национально ориентированная патриотическая и центристская часть российской элиты и власти, впрочем, как и либеральная, потому что это такой крах рейтинга для действующей власти, что она его пережить не сможет. А значит, ей придется отвечать. Да и в принципе она этой резни не хочет.

«Они [Запад] орут, потому что войну начнут они, а это превентивные действия, известные со времен Адольфа Гитлера, да и раньше. Они начнут войну, зная, что они могут поставить в условия, когда придется. У них в руках это «придется». Если туда попрется эта армия 120 тыс. человек (а это очень много) со всеми танками и всем прочим и начнется резня в Донецке, упаси господи, то никакого варианта, кроме обязаловки ответить, у России не будет. Она не может себе позволить не ответить. Она теряет лицо (она любит Донбасс), а во-вторых, у нее есть прагматические вещи», — продолжил эксперт.

Среди вопросов прагматики для России — это выборы 2024 года, на которых власть не сможет избраться, если допустит сдачи Донбасса. Поскольку власть окажется зажата с двух сторон — низовой критикой патриотического большинства и со стороны либеральной части общества, что породит политический кризис. И это минимальный вариант развития событий.

«А максимальный заключается в следующем. Если определенные виды техники, НАТО — не НАТО, будут стоять в Харькове и Днепропетровске, то большая стратегическая ядерная игра будет проиграна. Мы не можем этого допустить. Значит, они знают, что у них две фишки — они могут начать войну в Донбассе, репрессии, геноцид по сути, и они могут поставить так тяжелые вооружения ядерные, чтобы мы вынуждены были на это отвечать», — подытожил политолог.