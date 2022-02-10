Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 февраля ростом на фоне сезона отчётности и ожиданий по ставке ФРС. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

geralt Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 305,28 пункта (0,86%), до уровня 35 768,06 пункта. S&P 500 подорожал на 65,64 пункта (1,45%), до уровня 4587,18 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 295,92 пункта (2,08%), до уровня 14 490,37 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 февраля ростом.

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