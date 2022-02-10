Абакан, , 06:32 — REGNUM В Хакасии за неделю с 28 января по 4 февраля подорожали дизельное топливо и бензин.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 10 февраля в Красноярскстате, бензин АИ-92 за указанный период вырос в цене с 46,02 до 46,26 рубля за литр, АИ-95 — с 49,18 до 49,37 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало с 58,66 до 58,83 рубля.

При этом стоимость бензина АИ-98, по данным статистиков, за неделю не изменилась. Средняя цена — 58,81 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин и дизтопливо подорожали за неделю в Красноярском крае.

Читайте также: В Красноярском крае вырос в цене бензин