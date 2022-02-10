Приштина, , 08:26 — REGNUM Глава альянса за новое Косово, миллионер Бехджет Пацолли 9 февраля заявил, что рост цен на электричество в Республике был вызван отсутствием энергетической стратегии у правительства.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пацолли также назвал мошенничеством заявления премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что Косово добилось экономического роста на 9,9% в течение 2021 года.

Свою позицию Пацолли аргументировал отсутствием крупных инфраструктурных проектов в Косово, которые, по его словам, являются доказательством «реального экономического роста». Сам Пацолли возглавляет крупную международную строительную компанию, некогда занимавшуюся реконструкцией Кремля. Строительство является самым распространенным сектором для отмывания средств, полученных нелегальным путем.

В парламенте Косово 9 февраля состоялись дебаты, посвященные росту цен на электрическую энергию. Заседание парламента было внеочередным и прошло по инициативе оппозиции, однако явились на него почти исключительно сторонники правящей коалиции. В зале не было представителей Демократической лиги Косово, Демократической партии Косово и Альянса за будущее Косово.

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