Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Коммерческие нефтяные запасы в США сократились с 29 января по 4 февраля на 4,756 млн баррелей и составили почти 410,4 млн баррелей, 9 февраля сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем аналитики, которых опросило агентство Bloomberg, прогнозировали, что резервы нефти в Соединенных Штатах вырастут на 1,5 млн баррелей — на такую же величину, как и запасы бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января власти США объявили о том, что передадут 13,4 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны семи энергетическим компаниям Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP для борьбы с топливным кризисом в государстве.

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