Южно-Сахалинск, , 06:22 — REGNUM На Сахалине за последние сутки в инфекционные отделения госпитализированы с диагнозом COVID-19 ещё 76 человек (днём ранее — 68). Всего в стационарах проходят лечение 568 пациентов с коронавирусом, ещё 2921 человек лечатся на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в минздраве островного региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 24 часа от осложнений коронавируса скончались на Сахалине ещё три человека. За всё время пандемии с болезнью не справились 687 жителей островного региона.

Инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгения Мокрецова считает, что пандемия коронавируса уже скоро завершиться, а вирус встроится в человеческую популяцию.