Москва, 10 февраля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В четверг, 10 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха −0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

В ночь на 11 февраля в Москве облачно, местами небольшие осадки. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер западный 5−12 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В пятницу, 11 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале будущей недели температура воздуха в столице России будет на 6−7 градусов выше климатической нормы.