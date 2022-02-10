Владивосток, , 06:16 — REGNUM Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгения Мокрецова считает, что пандемия коронавируса уже скоро завершиться, а вирус встроится в человеческую популяцию.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Читайте также: «Омикрон» даёт человеку иммунитет от всех коронавирусов — эксперт

«Изоляция и маски уже потеряли смысл в борьбе с коронавирусом, а карантинные меры и локдауны не привели к улучшение эпидситуации. Мир это уже признал, ВОЗ об этом сказал, у нас же в России пока открыто об этом не говорят, но, тем не менее, тоже начались послабления, значит и у нас согласны с этим мнением.

«Омикрон» массово пришел, но в реанимацию с ним не попадают, он как ОРВИ. И это начало конца пандемии, знак того, что скоро все закончится. Насколько скоро — конечно, вопрос, оптимисты говорят, что к осени все затухнет, более острожные прогнозы — к концу года. Но в любом случае изменения очень обнадеживающие. Теперь уже стало понятно, что коронавирус, хоть он, скорее всего, искусственный, все же подчиняется общебиологическим законам. Есть такая распространенная гипотеза, но официально никто об этом пока не говорит. Но какой бы он ни был искусственный, вирус есть вирус, и если коронавирус желает встроиться в природу, он будет подчинятся биологическим законам, а это означает, что он должен слабеть, чтобы выжить в человеческой популяции», — резюмировала эксперт в интервью изданию «Город В».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению инфекциониста Евгении Мокрецовой, сам факт заболевания COVID-19 будет автоматически считаться фактом приобретения иммунитета. Мир близок к цели — формированию коллективного иммунитета, а это и есть условие, при котором пандемия должна закончиться.