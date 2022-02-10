Москва, , 06:08 — REGNUM Процесс одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин одинаков для всех, ускорить его невозможно. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в опубликованном 10 февраля интервью газете «Известия».

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснила Вуйнович, процесс EUL (Emergency Use Listing, — процедура включения в список средств, рекомендованных для экстренного применения) одинакова для всех, независимо от страны-производителя вакцины. Срок одобрения зависит от множества факторов, один из которых — насколько быстро компания-разработчик сможет предоставить ВОЗ необходимые данные по препарату.

Представитель ВОЗ в РФ уточнила, что ускорить процесс одобрения, либо «пропустить» какой-то из этапов нет никакой возможности. Касательно процесса EUL для российской вакцины «Спутник V» Вуйнович отметила, что он возобновлен, разработчики и все заинтересованные стороны подписали требуемые юридические документы.

По словам Вуйнович, пока процесс EUL не завершён, все данные остаются конфиденциальными, поэтому сообщить какие-либо новости о том, насколько продвинулся процесс оценки российской вакцины, невозможно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ не получала заявку для оценки качества и безопасности российской вакцины «КовиВак».

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