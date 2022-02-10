Красноярск, , 06:00 — REGNUM Бензин и дизельное топливо подорожали в Красноярском крае за неделю с 28 января по 4 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Красноярскстате.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным статистиков, бензин АИ-92 вырос в цене с 47,33 до 47,58 рубля за литр (здесь и далее — средние цены, прим. ред.), АИ-95 — с 50,72 до 50,82 рубля, АИ-98 — с 60,23 до 60,26 рубля.

Дизельное топливо за указанный период подорожало с 58,96 до 59,15 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю выросла на 25 копеек и достигла 50,86 рубля.

Читайте также: Литр бензина в России за неделю подорожал на 25 копеек