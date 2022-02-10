Приштина, , 06:58 — REGNUM Глава фракции «Движение за самоопределение» в косовском парламенте Мимоза Кусари-Лиля 9 февраля заявила в ответ на критику правительства, что до бедности Косово довело не оно, состоящее из представителей относительно молодой партии, а «послевоенные миллионеры» из Демократической партии Косово, Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тирада Кусари-Лили была связана с недавним повышением цен на электричество на фоне газового и энергетического кризиса в Европе.

Депутат также отметила, что оппозиционные депутаты не явились в зал и предоставили партии власти, обладающей поддержкой 50,2% голосов, решать общественые проблемы.

Альбина Курти, имеет в виду Кусали-Лиля — ИА REGNUM) в энергетическом секторе, один за другим привели его к этой ситуации. Мимоза Кусари-Лиля В Косово сейчас предлагается вариант, который в зимнее время помогает сэкономить 70% домохозяйств Республики, а летом — 90%. Ошибочные решения, принятые (предшественниками правительства, имеет в виду Кусали-Лиля —) в энергетическом секторе, один за другим привели его к этой ситуации.

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