Приштина, Сербия, 10 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Глава фракции «Движение за самоопределение» в косовском парламенте Мимоза Кусари-Лиля 9 февраля заявила в ответ на критику правительства, что до бедности Косово довело не оно, состоящее из представителей относительно молодой партии, а «послевоенные миллионеры» из Демократической партии Косово, Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тирада Кусари-Лили была связана с недавним повышением цен на электричество на фоне газового и энергетического кризиса в Европе.

Депутат также отметила, что оппозиционные депутаты не явились в зал и предоставили партии власти, обладающей поддержкой 50,2% голосов, решать общественые проблемы.