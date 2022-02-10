Бразилиа, 10 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Лула да Силва, вновь баллотирующийся на высший государственный пост в качестве кандидата от Бразильской рабочей партии, сохраняет наибольшие шансы на победу на предстоящих в октябре 2022 года всеобщих выборах. Это следует из результатов опроса исследовательской службы Quaest, 9 февраля опубликованных телеканалом CNN Brazil.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

По полученным данным, за Лулу да Силву готовы проголосовать от 45% до 47% опрошенных. Его возможные конкуренты при различных сценариях выборов не набирают в совокупности больше 43%. Даже если Лула да Сильва не победит в первом туре (что при таких данных кажется вполне возможным), во втором туре ему гарантирована победа над любым конкурентом.

Отмечается, что в своих предвыборных предпочтениях окончательно определились уже около 60% респондентов. Наибольшую поддержку кандидату рабочей партии (55%) оказывают граждане, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (около $230), которых в стране порядка 70% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва, вновь баллотирующийся в качестве кандидата от Бразильской рабочей партии, продолжает лидировать по опросам в преддверии выборов главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года.