Веллингтон, 10 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Наводнения, вызванные сильными ливнями, начались в некоторых городах на северо-западе Южного острова Новой Зеландии. Об этом 10 февраля сообщило на своей странице в Facebook управление по чрезвычайным ситуациям округа Буллер.

Фредерик Морган. Наводнение

Из-за стихийного бедствия в ряде районов разрушены коммунальные коммуникации и линии электропередач, а образовавшиеся оползни перекрыли девять крупных автомобильных дорог.

Кроме того, власти приняли решение эвакуировать жителей городов Седдонвилл, Мокихинуи и Вестпорт. Их размещают в специальных центрах, которые обустроены в муниципальных зданиях. Ведомство также предупредило о значительном загрязнении питьевой воды в местах водозабора, из-за чего воду перед употреблением требуется кипятить.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 4000 домов остались без электричества из-за внезапного наводнения в штате Виктория на юго-востоке Австралии.