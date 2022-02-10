Владивосток, 10 февраля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. На улицах Владивостока за две недели отловили 24 собаки — всех поместили в приют, где им проведут стерилизацию, вакцинацию и чипирование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе городской мэрии.

Пес рядом с дорогой

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«По предварительным данным отлову подлежат 300 собак. В первую очередь с улиц города убираем животных, которые по сообщениям местных жителей ранее проявляли или могут проявлять агрессию», — пояснили специалисты.

Отловом занимается краевая общественная организация «Центр защиты и оказания помощи животным «Четыре лапы», с которой администрация в конце января заключила контракт на отлов 80 собак.

Планируется заключение контрактов и с другими специализированными организациями.

По поручению мэра Константина Шестакова ведётся проектирование муниципального приюта для бездомных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены создать пять приютов, в которые будут привозить безнадзорных животных из нескольких районов.