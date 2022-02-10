Москва, , 05:43 — REGNUM Заявка от российского Центра имени Чумакова для оценки безопасности и качества вакцины от коронавируса «КовиВак» не поступала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в опубликованном 10 февраля интервью газете «Ведомости».

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Вуйнович уточнила, что перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку для оценки своего препарата по всем требованиям ВОЗ опубликован на сайте организации. Центр имени Чумакова такой заявки на сегодняшний день не подавал.

В свою очередь, гендиректор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в конце 2021 года сделал заявление, что одобрение ВОЗ вакцины от коронавируса «КовиВак» ожидается через полгода, то есть примерно к лету 2022 года.

Напомним, инактивированная цельновирионная вакцина «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова, была зарегистрирована Минздравом РФ 19 февраля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центре имени Чумакова оценили эффективность вакцины «КовиВак» против штамма «Омикрон» в 62%.

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