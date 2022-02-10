Благовещенск, 10 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Амурской области в ближайшее время намерены запустить работу 20 асфальтобетонных заводов. Таким образом регион готовится к ремонтам и строительству автомобильных дорог, которые начнутся в апреле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Дорожно-строительный сектор готовится к сезону зимой, ведётся контрактация, заготовка инертных материалов по зимним дорогам, задача поставлена завезти максимальный объём необходимого материала до ввода ограничений на период оттайки земполотна. Уже сейчас к запуску готовятся асфальтобетонные заводы. Их стабильная функциональность позволит полноценно производить дорожные работы», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

С заводами сверяют составы и рецептуру асфальтобетонных смесей, с подрядчиками обсуждают их готовность к осуществлению дорожных работы. В 2022 году в том числе будет отремонтировано 80 километров трасс по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья также перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Средства на восстановление дорожного покрытия будут дополнительными и поступят из федеральной казны.