Владивосток, , 05:55 — REGNUM Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, работающая в ковидном госпитале с начала пандемии, Евгения Мокрецова рассказала изданию «Город В», что эпидемия сходит на нет — вирус слабеет, чтобы выжить в человеческой популяции.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Теперь сам факт заболевания будет автоматически считаться фактом приобретения иммунитета. Мир близок к цели — формированию коллективного иммунитета, а это и есть условие, при котором пандемия должна закончиться.

Наблюдалась обратная закономерность — если человек переболел в тяжелой форме, то иммунитет формируется. Если в легкой — далеко не всегда. Бывало и так, что иммунитет был нацелен на истребление вируса даже ценой гибели своего собственного организма. Это общий закон тяжелых инфекционных болезней, таких как чума, холера, оспа: иммунитет, избавляясь от опасного микроба, убивает свой организм. Человек гибнет, но и микроб тоже гибнет. Поэтому все эти опасные высоколетальные инфекции не жизнеспособны. Если это адекватный микроорганизм, то он адаптируется к социализации.

Мир микроорганизмов заинтересован в выживании. Любой ценой он стремится сохранить свою популяцию. И если это антропогенный микроб, который живёт только в человеческом организме, как коронавирус, то он не должен быть настолько сильным и летальным, чтобы убивать человеческий организм. Поэтому в ходе всех этих мутаций достигается некий консенсус между вирусом и человеком, микроб не убивает человека, а человек своим иммунитетом не действует на микроб настолько сильно, чтобы его истреблять. Таким образом, достигается некий баланс, сохраняется циркуляция микроба в человеческой популяции, при этом человек остается сохранным. В итоге микроб переходит в разряд сезонных возбудителей, как, к примеру, ОРВИ, которое возникает в холодный сезон, когда мы теряем силу и часть иммунитета. Это общая группа респираторных инфекций, куда, в конечном итоге, должен перейти и ковид», — считает эксперт.

По мнению Евгении Мокрецовой штамм «Омикрон» должен вытеснить другие штаммы коронавируса. Заражаясь «Омикроном», человек приобретает иммунитет от всех коронавирусов.

«В конечном итоге, «Омикрон» должен вытеснить «Дельту», а потом и сам затухнет, потому что им переболеют все и тогда человечество, наконец, полностью приобретет коллективный иммунитет», — спрогнозировала врач-инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15% переболевших COVID-19 в настоящее время снова заражаются коронавирусом. Об этом 9 февраля рассказал на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.