Тирана, 10 февраля 2022, 05:56 — REGNUM Посол Соединенных Штатов Америки в Албании Юри Ким 9 февраля провела встречу с премьер-министром страны Эди Рамой. Встреча была приурочена к поездке Рамы в США.
На странице посольства США в Facebook сообщается, что Ким заявила о поддержке позиции Албании по Украине.
Ким также поприветствовала борьбу с коррупцией в Албании и подчеркнула важность укрепления демократических институтов в стране.
Напомним, в ходе визита в США Рама намерен провести встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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