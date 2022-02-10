Тирана, , 05:56 — REGNUM Посол Соединенных Штатов Америки в Албании Юри Ким 9 февраля провела встречу с премьер-министром страны Эди Рамой. Встреча была приурочена к поездке Рамы в США.

Юри Ким, посол США в Албании Al.usembassy.gov

На странице посольства США в Facebook сообщается, что Ким заявила о поддержке позиции Албании по Украине.

«Она поприветствовала сильную и принципиальную поддержку Албании по украинскому вопросу на фоне российской агрессии, как в качестве союзницы по НАТО, так и в Совете Безопасности ООН, где США горды сотрудничать с Албанией как с единомышленницей по вопросу Украины». Посольство США в Албании

Ким также поприветствовала борьбу с коррупцией в Албании и подчеркнула важность укрепления демократических институтов в стране.

Напомним, в ходе визита в США Рама намерен провести встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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